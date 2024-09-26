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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Серебряная свадьба

Аверс монеты - Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт" Серебряная свадьба - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт" Серебряная свадьба - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1914
  • Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1914 "Ангальт" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
5070 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Германия 5 марок 1914 "Ангальт" (Пробные) на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
11789 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Германия 5 марок 1914 "Ангальт" (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1914 "Ангальт" (Пробные) на аукционе Stack's - January 8, 2012
Германия 5 марок 1914 "Ангальт" (Пробные) на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность PF61 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1914 "Ангальт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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