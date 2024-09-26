Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Серебряная свадьба
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1914 года "Ангальт". Серебряная свадьба. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7761 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
11789 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PF61 NGC
Цена
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