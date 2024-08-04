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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1897 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1891-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 24000 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1896-1903 Смещение штемпеля
Средняя цена 590 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1897 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1897 G
Средняя цена 250 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1897 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1897 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1897 E
Средняя цена 170 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1897 G
Средняя цена 95 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Тонкий кружок
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1897 A
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1897 D
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1897 E
Средняя цена 70 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1897 F
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1897 G
Средняя цена 170 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1897 J
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
10 марок 1897 G Баден
Средняя цена 340 $
Продажи
0 92

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
20 марок 1897 F Вюртемберг
Средняя цена 540 $
Продажи
0 220
Аверс
Реверс
5 марок 1892-1913 Вюртемберг Смещение штемпеля
Средняя цена 910 $
Продажи
0 3

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1897 J Гамбург
Средняя цена 460 $
Продажи
0 90

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
20 марок 1897 A Гессен
Средняя цена 660 $
Продажи
1 128

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1897 A Пруссия
Средняя цена 510 $
Продажи
1 166
Аверс
Реверс
10 марок 1897 A Пруссия
Средняя цена 320 $
Продажи
1 41
Аверс
Реверс
5 марок 1891-1908 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 марки 1891-1912 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 320 $
Продажи
0 15
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