Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1897 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,020,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1897
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1897 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 709 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
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