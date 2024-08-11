Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1897 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,122,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1897
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1897 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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