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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1897 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1897 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1897 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 114,004

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1897
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1897 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6094 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1392 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе cgb.fr - October 27, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Gärtner - October 12, 2020
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1897 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1897 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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