Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1897 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 114,004
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1897
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1897 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6094 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 6 октября 2023
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Дата 11 мая 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Дата 26 марта 2021
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Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2020
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2017
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Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность PROOF
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