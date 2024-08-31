10 марок 1897 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1897 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6094 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

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