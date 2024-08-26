Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1897 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,221,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1897
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1897 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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