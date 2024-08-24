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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1897 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1897 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1897 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,534,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1897
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1897 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Pesek Auctions за 5 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1897 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1897 A на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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