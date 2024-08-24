1 пфенниг 1897 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1897 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Pesek Auctions за 5 EUR. Торги состоялись 17 апреля 2023.

Сохранность AU (1)