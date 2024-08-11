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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1919 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1/2 марки 1919 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 марки 1919 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 марки 1919 E
Средняя цена 85 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1/2 марки 1919 F
Средняя цена 6 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 марки 1919 J
Средняя цена 780 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 марки 1905-1919 Смещение штемпеля
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1919
Средняя цена 15 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Инкузный брак
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1919 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1919 D
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1919 E
Средняя цена 40 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1919 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1919 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1919 J
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Инкузный брак
Средняя цена 400 $
Продажи
0 1

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1919 A
Средняя цена
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1919 D
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1919 E
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1919 F
Средняя цена 65 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1919 G
Средняя цена 180 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1919 J
Средняя цена
Продажи
0 2
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