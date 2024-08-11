Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1919 года J (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1919 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск