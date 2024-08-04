Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1919 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1919 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1884 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (2)
- Russiancoin (5)
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск