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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1919 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 791,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1919
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6720 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Teutoburger (2)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
  • WAG (1)
Германия 50 пфеннигов 1919 D на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 50 пфеннигов 1919 D на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 50 пфеннигов 1919 D на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 D на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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