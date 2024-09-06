Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1919 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 791,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1919
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6720 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2015.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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