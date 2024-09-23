Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 50 пфеннигов Bеймарской республики - Германия

type-coin
type-coin

50 пфеннигов 1919-1922

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1919 A 7,173,000 - 0 241919 D 791,000 - 0 51919 E 930,000 35 0 31919 F 160,000 - 0 111919 G 660,000 - 0 31919 J 800,000 - 0 21920 A 119,793,000 - 0 221920 D 28,306,000 - 0 71920 E 14,400,000 226 0 81920 F 10,932,000 - 0 11920 G 5,040,000 - 0 01920 J 15,423,000 - 0 01921 A 184,468,000 - 0 291921 D 48,729,000 - 0 131921 E 31,210,000 332 0 81921 F 46,950,000 - 0 11921 G 19,107,000 - 0 31921 J 28,013,000 - 1 31922 A 145,215,000 - 0 21922 D 58,019,000 - 0 41922 E 33,930,000 333 0 161922 F 33,000,000 - 0 11922 G 36,745,000 - 0 81922 J 36,202,000 - 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Все немецкие монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск