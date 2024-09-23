Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 50 пфеннигов Bеймарской республики - Германия
50 пфеннигов 1919-1922
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1919 A 7,173,000 - 0 241919 D 791,000 - 0 51919 E 930,000 35 0 31919 F 160,000 - 0 111919 G 660,000 - 0 31919 J 800,000 - 0 21920 A 119,793,000 - 0 221920 D 28,306,000 - 0 71920 E 14,400,000 226 0 81920 F 10,932,000 - 0 11920 G 5,040,000 - 0 01920 J 15,423,000 - 0 01921 A 184,468,000 - 0 291921 D 48,729,000 - 0 131921 E 31,210,000 332 0 81921 F 46,950,000 - 0 11921 G 19,107,000 - 0 31921 J 28,013,000 - 1 31922 A 145,215,000 - 0 21922 D 58,019,000 - 0 41922 E 33,930,000 333 0 161922 F 33,000,000 - 0 11922 G 36,745,000 - 0 81922 J 36,202,000 - 0 2
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