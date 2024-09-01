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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1920 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,306,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1920
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31717 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Numisbalt (2)
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Heritage - November 23, 2017
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Heritage - November 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Heritage - August 8, 2010
Германия 50 пфеннигов 1920 D на аукционе Heritage - August 8, 2010
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2010
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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