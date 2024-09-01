Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1920 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,306,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1920
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31717 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Где продать?
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