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Монеты Германии 1920 года
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Имперские монеты
10 пфеннигов 1916-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1916-1922
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1920
Средняя цена
35 $
Продажи
0
6
10 пфеннигов 1917-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
10
10 пфеннигов 1917-1922
Инкузный брак
Средняя цена
170 $
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1920 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1920 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1920 E
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1920 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1920 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1920 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1915-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
85 $
Продажи
0
16
5 пфеннигов 1915-1922
Инкузный брак
Средняя цена
400 $
Продажи
0
1
Монеты для обращения
50 пфеннигов 1920 A
Средняя цена
45 $
Продажи
0
22
50 пфеннигов 1920 D
Средняя цена
70 $
Продажи
0
7
50 пфеннигов 1920 E
Средняя цена
10 $
Продажи
0
8
50 пфеннигов 1920 F
Средняя цена
—
Продажи
0
1
50 пфеннигов 1920 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1920 J
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Зактрыть
Германия
Период
1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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