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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1920 года E (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1920 года E - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1920 года E - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,646,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1920
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1920 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2170 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1920 E на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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