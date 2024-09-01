Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1920 года E (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,646,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1920
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1920 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2170 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
Где продать?
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