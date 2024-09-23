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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1920 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,932,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1920
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 24 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Status International (1)
Германия 50 пфеннигов 1920 F на аукционе Status International - October 16, 2020
Продавец Status International
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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