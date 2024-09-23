Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1920 года F (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,932,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1920
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 24 августа 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Status International (1)
Где продать?
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