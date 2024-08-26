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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1920 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1920 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1920 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 223,019,000
  • Тираж PROOF 40

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1920
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1920 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4341 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Александр (1)
Германия 10 пфеннигов 1920 на аукционе Александр - November 20, 2021
Германия 10 пфеннигов 1920 на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
Германия 10 пфеннигов 1920 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 10 пфеннигов 1920 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 10 пфеннигов 1920 на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1920 на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1920 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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