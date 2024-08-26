Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1920 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1920 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4341 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 440 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2020.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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