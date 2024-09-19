Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1920 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,400,000
- Тираж PROOF 226
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1920
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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