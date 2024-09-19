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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1920 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,400,000
  • Тираж PROOF 226

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1920
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2356 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Frühwald (4)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1920 E на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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