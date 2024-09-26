Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1920 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 119,793,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1920
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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