50 пфеннигов 1920 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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