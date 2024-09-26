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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1920 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1920 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 119,793,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1920
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1920 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (13)
  • Stack's (1)
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Stack's - July 8, 2011
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Stack's - July 8, 2011
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Германия 50 пфеннигов 1920 A на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1920 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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