Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1919 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 160,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1919
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2340 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Coinhouse (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Künker (2)
- WAG (1)
- Wormser Auktionshaus (3)
- Zöttl (1)
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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