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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1919 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 160,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1919
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2340 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coinhouse (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • WAG (1)
  • Wormser Auktionshaus (3)
  • Zöttl (1)
Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Wormser Auktionshaus - May 31, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Wormser Auktionshaus - December 1, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 F на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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