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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1919 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 660,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1919
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1919 G на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 50 пфеннигов 1919 G на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 G на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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