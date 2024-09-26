Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1921 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,729,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1921
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 23 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Heritage (1)
- Karamitsos (1)
- Russiancoin (8)
- Stack's (2)
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Где продать?
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