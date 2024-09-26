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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1921 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,729,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1921
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 64270 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 23 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (1)
  • Karamitsos (1)
  • Russiancoin (8)
  • Stack's (2)
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Heritage - November 23, 2017
Германия 50 пфеннигов 1921 D на аукционе Heritage - November 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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