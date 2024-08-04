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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1921 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 184,468,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1921
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Numedux - November 15, 2021
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Artemide Aste - April 11, 2017
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Artemide Aste - April 11, 2017
Продавец Artemide Aste
Дата 11 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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