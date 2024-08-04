Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1921 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 184,468,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1921
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 11 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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