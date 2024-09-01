Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1922 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,930,000
- Тираж PROOF 333
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2359 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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