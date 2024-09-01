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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1922 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,930,000
  • Тираж PROOF 333

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2359 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Felzmann - November 6, 2013
Продавец Felzmann
Дата 6 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Heritage - January 17, 2010
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Германия 50 пфеннигов 1922 E на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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