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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1922 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,202,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1234 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
Германия 50 пфеннигов 1922 J на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Германия 50 пфеннигов 1922 J на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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