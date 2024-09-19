Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1921 года J (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,013,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1921
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Spink UK за 130 GBP. Торги состоялись 11 ноября 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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