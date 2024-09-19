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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1921 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: A.Karamitsos International Philatelic Auctions

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,013,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1921
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Spink UK за 130 GBP. Торги состоялись 11 ноября 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
Германия 50 пфеннигов 1921 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 26, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1921 J на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 50 пфеннигов 1921 J на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Где купить?
Германия 50 пфеннигов 1921 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 18, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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