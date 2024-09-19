50 пфеннигов 1919 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65598 проданному на аукционе Heritage Auctions за 444 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.

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