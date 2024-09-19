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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1919 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,173,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1919
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65598 проданному на аукционе Heritage Auctions за 444 USD. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Grün (4)
  • Heritage (5)
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (5)
  • WAG (3)
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 444 USD
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 10, 2018
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 10 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Heritage - February 8, 2011
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Heritage - February 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2011
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Heritage - June 4, 2007
Германия 50 пфеннигов 1919 A на аукционе Heritage - June 4, 2007
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2007
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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