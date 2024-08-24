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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1919 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 930,000
  • Тираж PROOF 35

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1919
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2355 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1919 E на аукционе Stack's - August 20, 2019
Германия 50 пфеннигов 1919 E на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 E на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Германия 50 пфеннигов 1919 E на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Германия 50 пфеннигов 1919 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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