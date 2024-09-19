Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1921 года G (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе Katz Auction за 13 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.
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