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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1921 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: antiquarium3

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,107,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1921
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе Katz Auction за 13 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Numis.be (1)
Германия 50 пфеннигов 1921 G на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 50 пфеннигов 1921 G на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 50 пфеннигов 1921 G на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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