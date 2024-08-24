Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1922 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,745,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1470 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Artemide Aste
Дата 4 августа 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 20 марта 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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