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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1922 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1470 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе Artemide Aste - August 4, 2015
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе Artemide Aste - August 4, 2015
Продавец Artemide Aste
Дата 4 августа 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе Heritage - March 20, 2014
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе Heritage - March 20, 2014
Продавец Heritage
Дата 20 марта 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1922 G на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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