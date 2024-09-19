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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1921 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,950,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1921
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Германия 50 пфеннигов 1921 F на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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