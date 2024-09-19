Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1921 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,950,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1921
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
Где продать?
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