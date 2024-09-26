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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1919 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1919 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1919
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
Германия 50 пфеннигов 1919 J на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1919 J на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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