Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1919 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1919
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1919 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Vila Rica Moedas Ltda (1)
Где продать?
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