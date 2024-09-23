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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1922 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 58,019,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5286 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 270 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Katz (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Германия 50 пфеннигов 1922 D на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Германия 50 пфеннигов 1922 D на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 пфеннигов 1922 D на аукционе Wormser Auktionshaus - June 6, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1922 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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