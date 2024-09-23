Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1922 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 58,019,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5286 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 270 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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