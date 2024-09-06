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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1922 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzen Franquinet

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,000,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4340 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1922 F на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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