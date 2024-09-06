Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1922 года F (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4340 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2020.
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