Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1922 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1922 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 145,215,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1922
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 160 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
Германия 50 пфеннигов 1922 A на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 50 пфеннигов 1922 A на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1922 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 50 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск