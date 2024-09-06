Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1922 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 145,215,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1922
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 160 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.
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Где продать?
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