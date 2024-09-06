50 пфеннигов 1922 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1922 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 160 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

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