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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1921 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 пфеннигов 1921 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,60 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,210,000
  • Тираж PROOF 332

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1921
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2358 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 ANACS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Heritage - November 13, 2014
Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Heritage - November 13, 2014
Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Heritage - January 17, 2010
Германия 50 пфеннигов 1921 E на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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