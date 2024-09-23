Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1921 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,60 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,210,000
- Тираж PROOF 332
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1921
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1921 года со знаком E. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2358 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 ноября 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?
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