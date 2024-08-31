Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1919 года A (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,124,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1919
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61235 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 4 декабря 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 февраля 2017
Сохранность PF64 ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2016
Сохранность PF67 CAMEO NGC
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Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность PF67 CAMEO NGC
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 CAMEO NGC
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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