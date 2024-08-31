Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1919 года A (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1919 года A - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1919 года A - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,124,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1919
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61235 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 4 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (7)
  • Künker (4)
  • Numismática Leilões (1)
  • Numisor (1)
  • Sonntag (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (3)
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PR65 CAM PCGS
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Numismática Leilões - December 17, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - February 9, 2017
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - February 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 февраля 2017
Сохранность PF64 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - May 12, 2016
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - May 12, 2016
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2016
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - December 4, 2014
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - August 2, 2011
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1919 A на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1919 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск