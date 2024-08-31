1/2 марки 1919 года A (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61235 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 4 декабря 2014.

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