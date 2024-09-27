5 пфеннигов 1919 года A (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1919 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Katz Auction за 69 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.

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