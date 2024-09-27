Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1919 года A (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,102,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1919
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1919 года со знаком A. Это железная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе Katz Auction за 69 EUR. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск