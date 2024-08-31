Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1919 года E (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,608,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1919
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1919 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6280 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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