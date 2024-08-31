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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1919 года E (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1919 года E - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1919 года E - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,608,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1919
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1919 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6280 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1919 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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