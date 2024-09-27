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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1919 года E (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1919 года E - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1919 года E - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,767,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1919
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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