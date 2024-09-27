Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1919 года E (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,767,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1919
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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