Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1919 года D (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,163,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1919
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1919 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4345 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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