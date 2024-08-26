Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1919 года J (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,875,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1919
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 26 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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