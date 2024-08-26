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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1919 года J (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1919 года J - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1919 года J - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,875,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1919
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 26 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе Roma Numismatics - November 25, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 J на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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