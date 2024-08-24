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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1919 года D (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1919 года D - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1919 года D - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,195,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1919
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 114 USD
Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1919 D на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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