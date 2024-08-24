Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1919 года D (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,195,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1919
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1919 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Dorotheum (1)
- Grün (3)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Möller (1)
- Monety i Medale (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 114 USD
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1919 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск