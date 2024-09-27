Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года C "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,209,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1366 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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