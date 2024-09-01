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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1881 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1881 A
Средняя цена 70 $
Продажи
1 38
Аверс
Реверс
1 марка 1881 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 марка 1881 E
Средняя цена 390 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 марка 1881 F
Средняя цена 330 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 марка 1881 G
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 марка 1881 H
Средняя цена 500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 марка 1881 J
Средняя цена 160 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
10 марок 1881 D Бавария
Средняя цена 300 $
Продажи
0 72

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
10 марок 1881 G Баден
Средняя цена 310 $
Продажи
0 109

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
10 марок 1881 F Вюртемберг
Средняя цена 260 $
Продажи
1 71

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1881 J Гамбург
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 28

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1881 A Пруссия
Средняя цена 750 $
Продажи
0 39

Монеты Рейсс-Гера

Аверс
Реверс
20 марок 1881 A Рейсс-Гера
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 199

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
10 марок 1881 E Саксония
Средняя цена 310 $
Продажи
0 94
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