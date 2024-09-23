Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1881 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1881 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1881 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,455,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1881
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1650 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (6)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1881 F на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1881 F на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1881 F на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1881 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск