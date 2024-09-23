Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1881 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,455,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1881
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1650 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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