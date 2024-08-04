Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1881 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 79,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1881
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1881 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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