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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1881 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1881 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1881 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 79,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1881
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1881 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
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  • UBS (2)
  • WAG (5)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
  • Zöttl (1)
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Aurea - June 10, 2023
Продавец Aurea
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 4600 CZK
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - October 10, 2018
Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1881 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1881 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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