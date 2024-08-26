Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1881 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 790,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1881
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3820 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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- Teutoburger (4)
- WAG (1)
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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