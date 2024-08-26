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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1881 года J "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1881 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1881 года J "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 790,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1881
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1881 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3820 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 290 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
  • Katz (3)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1881 J на аукционе Künker - March 15, 2007
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1881 J на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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