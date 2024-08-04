Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1881 года A "Рейсс-Гера" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1881
- Правитель Генрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Рейсс-Гера" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Где продать?
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