20 марок 1881 года A "Рейсс-Гера" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Рейсс-Гера" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность PROOF (3) UNC (6) AU (47) XF (106) VF (37) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) XF40 (1) PF62 (1) Сервис PCGS (4) NGC (5)

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