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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1881 года A "Рейсс-Гера" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1881 года A "Рейсс-Гера" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1881 года A "Рейсс-Гера" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1881
  • Правитель Генрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Рейсс-Гера" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5027 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
4638 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5322 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Рейсс-Гера" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1881 "Рейсс-Гера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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