Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1881 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 427,556
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1881
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3900 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Zöttl (3)
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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