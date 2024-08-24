20 марок 1881 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3900 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

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