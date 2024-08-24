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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1881 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1881 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1881 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 427,556

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1881
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1881 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3900 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
  • Zöttl (3)
Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
482 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 16, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1881 A "Пруссия" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1881 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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